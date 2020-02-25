Mardin'de hırsızlar duvarı delip DEDAŞ binasına girdi - Son Dakika

Mardin'de hırsızlar bir binanın duvarını delip Dicle Elektrik AŞ Kızıltepe Müşteri Hizmetleri Merkezine girdi.



Olay Kızıltepe Yeni Mahalle eski Hükümet Konağı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Dicle Elektrik AŞ Kızıltepe Müşteri Hizmetleri Merkezinin bulunduğu binanın arka kısmındaki duvarı kırıp içeri girdi. Sabah saatlerinde işbaşı yapmak için içeri giren çalışanlar durumu fark edince polis ekiplerine haber verdi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin bina içinde yaptığı çalışma devam ediyor. - MARDİN