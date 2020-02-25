Mardin'de hırsızlar duvarı delip DEDAŞ binasına girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de hırsızlar duvarı delip DEDAŞ binasına girdi - Son Dakika

Mardin'de hırsızlar duvarı delip DEDAŞ binasına girdi

6 saat önce

Mardin'de hırsızlar bir binanın duvarını delip Dicle Elektrik AŞ Kızıltepe Müşteri Hizmetleri Merkezine girdi.

Mardin'de hırsızlar duvarı delip DEDAŞ binasına girdi, System.String[]

Mardin'de hırsızlar bir binanın duvarını delip Dicle Elektrik AŞ Kızıltepe Müşteri Hizmetleri Merkezine girdi.


Olay Kızıltepe Yeni Mahalle eski Hükümet Konağı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Dicle Elektrik AŞ Kızıltepe Müşteri Hizmetleri Merkezinin bulunduğu binanın arka kısmındaki duvarı kırıp içeri girdi. Sabah saatlerinde işbaşı yapmak için içeri giren çalışanlar durumu fark edince polis ekiplerine haber verdi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin bina içinde yaptığı çalışma devam ediyor. - MARDİN

Yeni Mahalle, Kızıltepe, Mardin, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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