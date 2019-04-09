Son Dakika Haberleri: Mardin'de Hırsızlık İddiası

Mardin'de Hırsızlık İddiası

23 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Hırsızlık İddiası, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, camilerde şadırvanında özellikle abdest alan vatandaşların astıkları ceketlerden cüzdan ve değerli eşyalarının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde ekipler şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerden Ş.D. H.A. ve C.Ç. hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri esnada ekipler tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:58 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:21:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]