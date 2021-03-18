Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
18.03.2021 20:29
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.
Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve firari olan Ş.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MARDİN
Son Dakika Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Avrupa İlaç Ajansı, kullanımını durdurmayın dediği AstraZeneca aşısını yaptıran hemşire komaya girdi Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir Müge Anlı'da işlenen akılalmaz intihar olayında acılı aile canlı yayında çileden çıktı "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba