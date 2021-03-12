Mardin'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
12.03.2021 12:59
Mardin'in Ömerli ilçesinde bir binadan eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde bir binadan eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı sırada kimlik kontrolü yaptığı bir kişinin hırsızlık suçundan arandığını tespit etti.
Bir bina içerisindeki eşyaları çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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