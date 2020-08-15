Mardin'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, parayı araçtan Y.E'nin yengesi S.E'nin aldığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde yaşayan Y.E, Kızıltepe Devlet Hastanesi 'ndeki yakınlarını ziyarete gittiği sırada 83 bin 500 lirayı poşet içerisinde aracına bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:03

Kaynak: AA

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