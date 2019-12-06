Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmada bir süre önce OSB'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.