Mardin'de Hırsızlık Zanlısı Kıskıvrak Yakalandı
35 dakika önce
Mardin'de bir kamu binasından hırsızlık yaparak bilgisayar çalan zanlı, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Mardin
'de bir kamu binasından hırsızlık yaparak bilgisayar çalan zanlı, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'de gece saatlerinde bir kamu binasına girerek bilgisayar çalan A.A., Artuklu
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıkı takip sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından Mardin Adliyesine çıkarılan zanlı, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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