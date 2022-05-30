Hızını alamayan araç kafeye daldı - Son Dakika
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Hızını alamayan araç kafeye daldı

30.05.2022 10:25

Hızını alamayan araç kafeye daldı MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç, hızını alamayıp kafeye daldı.

Hızını alamayan araç kafeye daldı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç, hızını alamayıp kafeye daldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde 06 PPP 90 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç hızını alamayıp kafeye daldı. Meydana gelen kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla çarptığı yerden çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hızını alamayan araç kafeye daldı
Hızını alamayan araç kafeye daldı
Hızını alamayan araç kafeye daldı
Hızını alamayan araç kafeye daldı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hızını alamayan araç kafeye daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızını alamayan araç kafeye daldı - Son Dakika
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