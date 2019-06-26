Mardin'de hububatçılar ithalata sınırlama bekliyor

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Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü

Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakan kadın doğum doktoru meslekten men edildi

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı