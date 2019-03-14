Son Dakika Haberleri: Mardin'de Hükümlülere Arıcılık Eğitimi

Mardin'de Hükümlülere Arıcılık Eğitimi

20 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Denetimli Serbestlik İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursta, arıcılık eğitimini tamamlayan hükümlülere sertifikaları verildi.

Mardin'de Hükümlülere Arıcılık Eğitimi, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde Denetimli Serbestlik İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursta, arıcılık eğitimini tamamlayan hükümlülere sertifikaları verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen törende, 72 saatlik kursun sonucunda başarılı olan 8 kursiyere sertifikaları verildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, yaptığı konuşmada, hükümlülere birçok konuda hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Akkiraz, "Meslek edindirme kurslarında birçok hizmetlerimiz olacak. Hükümlülerin bir meslek sahibi olmalarından çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hayatlarına daha güzel ve başarılı bir şekilde devam ederler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:19 Kaynak: AA

Midyat, Mardin, Kültür Sanat
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