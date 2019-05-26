Mardin'de hurda yüklü tır devrildi
3 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:57 Kaynak: İHA
'in Artuklu
ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ilçesi Kızıltepe
kavşağında dün akşam saatlerinde 42 E 0890 plakalı hurda yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada ismi öğrenilmeyen tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Mardin Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle Mardin-Kızıltepe karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın devrilmesi ile etrafa saçılan hurda parçaları kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar
TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı
CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı