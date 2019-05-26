Son Dakika Haberleri: Mardin'de hurda yüklü tır devrildi

Mardin'de hurda yüklü tır devrildi

3 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Mardin'de hurda yüklü tır devrildi, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ilçesi Kızıltepe kavşağında dün akşam saatlerinde 42 E 0890 plakalı hurda yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada ismi öğrenilmeyen tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle Mardin-Kızıltepe karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın devrilmesi ile etrafa saçılan hurda parçaları kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:57 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
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