Mardin'de hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Mardin'de hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

26.07.2022 14:05
Mardin'de hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek yolunda seyir halinde olan tır, elektrik direğine çarparak hurdaya döndü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpek yolunda seyir halinde olan tır, elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Tır şoförü Hasan Tekin, yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, kaza, Kızıltepe- Derik Üç yolu mevkiinde İpekyolu'nda gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Tekin yönetimindeki 33 R 3217 plakalı tır, Kızıltepe istikametinden Viranşehir'e doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen tırda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Hasan Tekin, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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