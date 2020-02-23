Mardin'de, husumetli aileler 5 bin kişinin katıldığı yemekle barıştı - Son Dakika
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Mardin'de, husumetli aileler 5 bin kişinin katıldığı yemekle barıştı

6 saat önce

MARDİN'de yaşayan Kızılboğa ile Aslanhan aileleri arasında 5 yıldır süren husumet, 5 bin kişinin katımıyla verilen barış yemeği ile sonlandırıldı.

Mardin'de, husumetli aileler 5 bin kişinin katıldığı yemekle barıştı, System.String[]

MARDİN'de yaşayan Kızılboğa ile Aslanhan aileleri arasında 5 yıldır süren husumet, 5 bin kişinin katımıyla verilen barış yemeği ile sonlandırıldı. Barış yemeğinde, davetlilere, 2 ton et ve 3 ton pirinç ikram edildi.

Mardin'de, 2015 yılında, Kızılboğa ile Aslanhan aileleri arasında başlayan husumet, bölgedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonlandı. Aileler için bugün merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi. Yemek programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Kızılboğa ve Aslanhan ailelerinin de bulunduğu 5 bin kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış yemeği, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptırdığı dua ile devam etti.

Barış yemeği programında konuşan AK Parti'li Yılmaz, aileleri bir araya getirerek, barışa katkı sunan herkese teşekkür etti. Barışın, birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu anlatan Yılmaz, "Hiçbir zaman olmasını istemediğimiz hadiseler cereyan edebiliyor. Bunun daha büyük kötülüklere yol açmasına engel olmamız gerekiyor. Bu güzel davranışın başkalarına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselere inşallah güzel örnek olur. Kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesi ve güçlenmesi için bunlar gerçekten örnek davranışlardır" dedi.

Konuşmanın ardından husumetli aileler, dualar eşliğinde protokol huzurunda tokalaşıp, sarılarak, barıştı. Barış yemeğinde, davetlilere, 2 ton et ile 3 ton pirinç ikram edildi.


AK Parti, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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