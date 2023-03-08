Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

08.03.2023 21:57
Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Araköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akrabar olan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada Aydın K., Türkan K., Çetin K., Ahmet K. ve Hadi K. yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Hadi K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de yaralıların tedavi gördükleri hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Kızıltepe, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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