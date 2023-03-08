MARDİN'DE HUSUMETLİ AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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MARDİN'DE HUSUMETLİ AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

08.03.2023 22:04

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Araköy Mahallesinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen husumetli aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.K. (33), T.K. (60), A.K. (22) ve Hadi Kaplan (35), vücutlarına isabet eden kurşunlarla, Ç.K. (46) ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hadi Kaplan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane önünde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARDİN'DE HUSUMETLİ AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MARDİN'DE HUSUMETLİ AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
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