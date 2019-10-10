Son Dakika Haberleri: Mardin'de huzur ve güven ortamı sürüyor
Son Dakika Güncel Mardin'de huzur ve güven ortamı sürüyor

Mardin'de huzur ve güven ortamı sürüyor

54 dakika önce

Mardin'de turizmciler Barış Pınarı Harekatı'nın bölge turizmini etkilemediğini huzur içinde turistlerin gezilerini sürdürdüğünü kaydetti.

Mardin'de huzur ve güven ortamı sürüyor, System.String[]

Mardin'de turizmciler Barış Pınarı Harekatı'nın bölge turizmini etkilemediğini huzur içinde turistlerin gezilerini sürdürdüğünü kaydetti.


Mardin'de turizmciler sınır bölgesinde yaşanan olayların Mardin merkez ve ilçelerine etki etmediğini ifade ederek bölgede otel rezervasyonlarının yüzde 100'lük doluluk oranında olduğu ve turistlerin rahatlıkla gezdiğini kaydetti.


Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Mardin Suriye sınır hattında gerçekleşen terör hattının temizlendiği Barış Pınarı Harekatı'nın Mardin merkez ile ilgisi olmadığını, Mardin'de sonbaharda yaşanan huzur ve güven ortamının devletin desteği ile sürdüğünü kaydetti. - MARDİN

Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu
Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:28:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de huzur ve güven ortamı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]