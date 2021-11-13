İçecek yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika

Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Nusaybin ilçesinde Çölova mevkiinde seyir halindeyken dorsesi alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, yol kenarına çektiği tırı ön kısmını dorsesinden ayırdı.

Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

Dorse ve içindeki içeceklerde hasar oluştu.