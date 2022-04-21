Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı - Son Dakika
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Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı

21.04.2022 15:29
Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı

Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü alev alarak yandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü alev alarak yandı. Yolcular, şoför tarafından tahliye edilirken araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde seyir halinde olan halk otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü güvenli bir şekilde sağa çekerek 25 yolcusunu tahliye etti.

Yolcuların inmesiyle yangın alev alarak otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular herhangi bir zarar görmezken, yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - MARDİN

Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı
Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı
Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Halk Otobüsü, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de içinde 25 yolcusu bulunan halk otobüsü yandı - Son Dakika
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