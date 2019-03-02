Son Dakika Haberleri: Mardin'de İçme Suyu Şebekesi Patladı

Mardin'de İçme Suyu Şebekesi Patladı

1 saat önce

Mardin'de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesi patladı.

Mardin'de İçme Suyu Şebekesi Patladı, System.String[]
Mardin'de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesi patladı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesi mevkisinde altyapı çalışmaları sırasında Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesi patladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesiyle su vanaları kapatıldı. Çevrede bulunan bir halı saha kullanılmaz hale gelirken, bazı araziler sular altında kaldı.

Patlama sonrası AK Parti Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi aldı.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri içme suyu hattında onarım çalışmalarına başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel
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