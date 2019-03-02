Mardin'de İçme Suyu Şebekesi Patladı
1 saat önce
Mardin'de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesi patladı.
Mardin
'de Artuklu
ve Kızıltepe
ilçelerine giden içme suyu şebekesi patladı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin
ilçesi Çatalözü Mahallesi mevkisinde altyapı çalışmaları sırasında Midyat
ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesi patladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesiyle su vanaları kapatıldı. Çevrede bulunan bir halı saha kullanılmaz hale gelirken, bazı araziler sular altında kaldı.
Patlama sonrası AK Parti
Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi
ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi aldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri içme suyu hattında onarım çalışmalarına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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