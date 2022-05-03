Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımı yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımı yapıldı

03.05.2022 12:01
Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımı yapıldı

Mardin'de Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda ve bayramlık giysi desteği sunuldu.

Mardin'de Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda ve bayramlık giysi desteği sunuldu.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Avrupa'da yaşayan vatandaşların bağışlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını belirtti.

Ataş, ramazan organizasyonu kapsamında Afrika, Asya ve Orta Doğu'da farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını ifade ederek, " Türkiye'de ise İstanbul'da başladığımız yardım çalışmalarımız Mardin, Mersin, Batman, Şırnak ve Ankara'da yapıldı. 250 çocuğa da bayram harçlığı ile nakdi destek sunduk. Türkiye'de yardım faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.

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Ramazan Bayramı, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımı yapıldı - Son Dakika
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