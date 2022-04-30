Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sevindirildi - Son Dakika

Mardin'de, Midyat Girişimci Kadın Sosyal Dayanışma Derneği (MİGKAD) tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı dağıtıldı, nakdi yardım yapıldı.

Dernek, Ramazan Bayramı öncesi yardımlarıyla çocukların yüzünü güldürdü.

MİGKAD Başkanı Vatfa Kutlu, yaptıkları yardımlarla çocukların güzel bir bayram geçirmesi istediklerini belirterek, "Bayram öncesinde 60 dar gelirli çocuğa ayakkabı ve nakdi yardımda bulunduk. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemini bir kez daha yaşamak adına önceden tespit ettiğimiz ailelere ayakkabı ve nakdi yardım yaptık. Dernek üyelerimiz ve gönüllülerimizle yaptığımız yardımları hak sahiplerine teslim ettik. Bu konuda hassasiyet gösteren yönetimimize ve gönüllülerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.