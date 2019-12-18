Mardin'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek, sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda sosyal incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ifade ederek, sosyal sorumluluk projelerinin aralıksız sürdüğünü aktardı.

Yaman, şunları kaydetti:

"İlde her yönüyle çalışma yürütüyor, hemşehrilerimizin beklentilerini yerine getiriyoruz. Bizler sosyal sorumluluklarımızı da her zaman ön plana alarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin hep yanında yer aldık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Bu noktada sosyal sorumluluk projeleriyle gerek 'Mardinmasa' birimimiz gerekse Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla vatandaşlarımızı mutlu ettik. Belediyemizin imkanlarını gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz."

Aileler, gıda yardımından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür ettiler.