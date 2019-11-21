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Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

6 saat önce

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybettiMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi Ipekyolu yan yolda 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:19 Kaynak: İHA
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