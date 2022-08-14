İki grup arasında 12 Ağustos'ta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahın kullanıldığı kavgada M.Ö. ile S.A. yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi 'ne kaldırılmıştı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla ağır yaralanan M.Ö. (28) tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenişehir, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.