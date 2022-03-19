Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Mardin- Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde iki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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