Mardin'de iki kez cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden iki kez firar eden hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden firar ettikten sonra uzun süre Şırnak'ta daha sonra Kızıltepe ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen Salih A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari Salih A'yı gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki kez cezaevinden firar ettiği öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.