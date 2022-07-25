Yolculuk boyunca motor üzerindeki sürücü yaptığı hareketle trafikte tehlike saçtı. Can güvenliklerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu dakikalarca sürdü. - MARDİN

Olay, Mardin-Kızıltepe yolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekilen görüntülerde iki motosiklet sürücüsünden birinin sağ ayağını diğer motosiklete uzatması görülüyor. Yaklaşık 60 kilometrelik hızla giden sürücülerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, trafikteki tehlikeli yolculuk kazaya davetiye çıkarttı.

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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