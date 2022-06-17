Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

17.06.2022 19:27
Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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