Kaza, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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