Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

09.03.2022 20:10

Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandıMARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

MARDİN Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği personelince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde Kızıltepe ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın kıyafetlerinin altında vücutlarına sarılmış vaziyette bulunan toplamda 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilişkisi olan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi Yolcu otobüsünde 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar Son dakika haberleri: Atıkları ekonomiye kazandırıp ilk gelirini şehit ailelerine bağışladılar

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
19:10 İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum
19:02 Ayçiçek yağını taşıyan gemi yola çıktı! 15 Mart'ta Türkiye'de
18:22 Savaşa sessiz kaldı! Ukrayna Milli Takımı'nda yer alan futbolcunun tüm unvanları geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:16:44. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de iki şahsın vücuduna sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement