Son Dakika Haberleri: Mardin'de iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
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Mardin'de iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Derik ilçesinin Atlı Mahallesi kırsal alanında bulunan bir eve, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timlerince yapılan operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirildiği evde yapılan aramada, uzun namlulu silah, tabanca, 2 el bombası, 3 av tüfeği, 6 şarjör, 202 fişek, 2 radyo ve 2 güneş panelinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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