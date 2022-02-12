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İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı - Son Dakika

İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

12.02.2022 18:41

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki uzun namlulu silah ve 446 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki uzun namlulu silah ve 446 fişek ele geçirilen evdeki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir adreste arama gerçekleştirildi.

İki uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 446 fişek ele geçirilen evdeki zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.?????

İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı
İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı
İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı
İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı
İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı

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Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki uzun namlulu silah bulunan evdeki zanlıya gözaltı - Son Dakika
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