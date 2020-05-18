Mardin'de iki yıl önce ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de iki yıl önce ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi yakalandı

Mardin'de iki yıl önce bir araçta 247 kilogram patlayıcı ele geçirilmesi olayının şüphelisi M.D gözaltına alındı.

Mardin'de iki yıl önce bir araçta 247 kilogram patlayıcı ele geçirilmesi olayının şüphelisi M.D gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca 2018'de Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolu üzerinde 72 BC 641 plakalı araçta ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.D'nin saklandığı ev tespit edildi. Jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda M.D gözaltına alındı. Öte yandan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan K.K, İdil- Midyat kara yolunda bir araçta yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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