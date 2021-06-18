Mardin'de İkinci Ürün Olan Mısır Tarlalarda - Son Dakika

Mardin'de buğday hasadının ardından ikinci ürün olan mısır ekimine başlandı. Kızıltepe Hububatçılar ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter ekimin 4 ilçede, 1 buçuk milyon dönüm alanda yapıldığını bilgisini verdi. Mezopotamya'nın bereketli topraklarına sahip Mardin Ovasında buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekimine başlandı.

Kızıltepe ilçesinde çiftçiler buğday hasadını bitirir bitirmez ikinci ürün mısır ekimine başladı. Traktörlerle sürülen toprak mısır ekimine hazır hale getirildi.

Kızıltepe Hububatçılar ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter mısırın önemine değindi. "Mardin Ovasında 4 ilçemizde buğdaydan sonra ikinci ürün mısır ekiliyor. Kızıltepe Artuklu, Nusaybin ve Derik ilçelerimizde yaklaşık 1 buçuk milyon dönüm alanda ekiliyor. Dönümde bin ile bin 200 ton verim veriyor. Bu da Mardin Ovamızda ikinci ürün mısır 2 milyon tona yakındır. Bugün artık bizim tarım sektörü için buğdaydan sonra hem ekonomik hem de tüketim olarak ikinci derecede acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Mısır nişasta için kullanılıyor, irmik için, tavuk sektörü için, büyükbaş hayvan için kullanılıyor ve küçükbaş hayvan için kullanılıyor. Bütün yem sektörünün ana maddesini karşılıyor. " dedi.

İstatistiklere göre Türkiye'de yem ihtiyacının yaklaşık 3'te birini Mardin Ovasından karşılıyor. mardin mısır ikinci üretim