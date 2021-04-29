Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu
29.04.2021 14:56
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu.
2015 yılında örgüte katılan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.Ç. isimli örgüt mensubunun, Mardin Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu Şırnak Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlandı. Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden S.Ç. aile bireyleriyle buluşturuldu. S.Ç.'nin ailesiyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı. - MARDİN
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