Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu
29.04.2021 22:55
Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu.
Mardin'de ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu
MARDİN - Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu bir terörist daha teslim oldu.
2015 yılında örgüte katılan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranıyor kaydı olan S.Ç. isimli örgüt mensubu Mardin Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen ikna faaliyeti sonucu Şırnak ili Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlandı. Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde hakkındaki işlemleri devam eden S.Ç. aile bireyleriyle buluşturuldu. S.Ç.'nin ailesiyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
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