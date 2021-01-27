Mardin'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı.

Mardin genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve 2020 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Valilik Dara salonunda gerçekleştirildi.

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren işletmelerin işbirliğinde yürütülen meslek edindirme kurslarından 3 bin 213 kursiyer, bir diğer meslek edindirme faaliyeti olan işbaşı eğitimi programı çerçevesinde ise 3 bin 793 kursiyer, toplamda 7 bin 006 kursiyer meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla kurslardan yararlandı.

Toplantıda, 2020 yılında denetim kurulu tarafından işletmelerdeki İŞKUR destekli kurslara 2 bin 40 denetimin yapıldığı ve denetimlerin devam ettiği bilgisi verildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün sunulan 2020 yılı faaliyet raporunda 3 bin 376 kişinin işe yerleştirildiği, bu kişilerden 179'unun engelli olduğu, 7 bin 6 kişinin mesleki eğitim kurslarından faydalandığı, 7 bin 923 kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalandığı, 9 bin 452 kişinin nakdi ücret desteğinden faydalandığı, yapılan işgücü piyasa araştırması, bireysel görüşme, işyeri ziyaretleri gibi konularda kurula bilgi verildi.

Toplantıda, 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar ve program kapsamında engelli ve eski hükümlü hibe destekleri, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Toplantıya, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, kurum müdürleri, ilgili kişiler ve kurul üyeleri katıldı.