Son Dakika Haberleri: Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Mardin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
Mardin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Osman Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali yardımcısı Demir yaptığı konuşmada, İl genelinde 8 sektörde 933 projenin bedelinin 16 milyar 939 milyon lira olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

" 2018 yılı 4. dönem sonu itibarıyla ilimizdeki projelere 2 milyar 206 milyon 853 bin lira harcanarak yüzde 93'lük nakdi, yüzde 36'lık fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı 4. dönem sonu itibarıyla 2018 yılı programında bulunan 933 projenin 404'ü tamamlanmış, 322'si devam etmekte, 13'i ihale aşamasında olup 194 projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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