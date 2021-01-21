Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

21.01.2021 17:09
Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Mardin'de 2021 Yılı 1'nci dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Mardin'de 2021 Yılı 1'nci dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Demirtaş, geçen yıl, belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 273 proje uygulandığını kaydetti.

Bu projelerden 92 tanesinin tamamlandığını, 103 projenin ise tamamlandığını aktaran Demirtaş, 27 projenin ihale, 51 projenin de etüt aşamasında olduğunu aktardı.

Bu projelerin toplam tutarı 16 milyar 68 milyon lira tutarında olduğunun altını çizen Demirtaş, şöyle dedi:

"2020 yılı 4. dönem sonu itibarıyla 608 milyon lira harcama yapılmıştır. 2021 yılı Mardin için hizmet yılı olacak. Hem valilik hem de büyükşehir belediyesi olarak tüm ilçelerimizde mutlaka olacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yatırımlarımızı yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımıza güzel ve kalıcı hizmetler yapacağız. Yatırımlarımızın Mardin için hayırlı olmasını diliyorum."

Artuklu Üniversitesi, Mahmut Demirtaş, Mardin, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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