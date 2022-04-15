İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

15.04.2022 17:19

Mardin'de 2022 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'de 2022 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 488 proje uygulandığını söyledi.

Bu projelerden 121'nin tamamlandığını, 154'ünün sürdüğünü ve 213'ünün de etüt aşamasında olduğunu aktaran Demirtaş, toplam tutarı 14 milyar 352 milyon lira olan bu projelere 2022 yılı 1. dönem sonu itibarıyla 218 milyon 125 bin lira harcama yapıldığını bildirdi.

Demirtaş, yatırımlarla ilgili bilgi vererek, "Valilik ve büyükşehir belediye olarak yatırımlarımızda bir sıkıntı yok. Yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu yatırımlarımızı kazandırırız, şimdiden hayırla olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıda kurum yetkilileri yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi.

Toplantıya, belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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