Mardin'de il spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında il spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Vekili Cihangir Sağıroğlu, Mardin1969 Spor Kulüp Başkanı Nasır Duyan ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2021-2022 sezonunda Mardin'de oynanacak profesyonel ve amatör tüm spor müsabakaların sağlıklı, güvenli ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması için alınacak tedbirlerin görüşüldü.

Vali Demirtaş, kenti futbol ve voleybolda temsil edecek kulüplere başarılar dileyerek, gerçekleşecek olan spor müsabakalarında gerek sağlık açısından gerekse de güvenlik açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması hususunda alınan tüm tedbirlerin uygulaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Toplantı, gündemde bulunan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.