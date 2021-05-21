Mardin'de ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla 10 ilçede 892 mahalle ve mezrada vatandaşların daha rahat bir yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama çalışması başlatıldı.

Demirtaş, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen programda Daire Başkanı Adil Alan'dan kent genelinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, kentte 12 ay boyunca ilaçlama hizmeti verileceğini belirtti.

"İlaçlama hizmetimiz her gün düzenli olarak kentin genelinde yapılmaktadır. Bu sene personel ve araçlarımızla 892 yerleşim yerinde ilaçlamadık alan bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda en güzel şekilde hizmet edeceğiz." diyen Demirtaş, görevli personele başarı diledi.