Mardin'de ilaçlama çalışmaları başladı - Son Dakika
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Mardin'de ilaçlama çalışmaları başladı

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmeleri için şimdiden çalışmalara başladıkları belirtti.


Haşere ve sinekle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları 1 Mart itibari ile şehir geneline yaydıklarını aktaran Yaman, "Çalışmalar kapsamında larva ilaçlama çalışmalarıyla şehir merkezi ve tüm ilçelerde ekiplerimiz, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama başlattı." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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