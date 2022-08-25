Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatlıdede, "Artuklu halkı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. En kaliteli hizmeti yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

Mardin 'de ilçe belediye başkanları ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç , Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Belediye başkanlarından Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'ye ziyaret - Son Dakika

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