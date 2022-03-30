Mardin'de ilk yardım ve farkındalık eğitimi - Son Dakika
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Mardin'de ilk yardım ve farkındalık eğitimi

30.03.2022 14:08
Mardin'de ilk yardım ve farkındalık eğitimi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından ilk yardım ve farkındalık eğitimi verildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından ilk yardım ve farkındalık eğitimi verildi.

Artuklu Üniversitesine İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlara ilk yardımın önemi ve ilk yardım esnasında yapılması gereken bilgiler verildi.

Bu tarz etkinliklerle vatandaşlara ilk yardım bilincinin oluşmasını amaçladıklarını belirten İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Erten, ilk yardımın önemli olduğunu kaydetti.

Erten, şöyle konuştu:

"Hasta veya yaralıya uygulanacak ilk yardım desteğinin ilk yardım eğitimi alan kişi tarafından uygulanması son derece önemlidir. Çünkü bilinçsizce ya da yanlış uygulamalara dayalı yapılan ilk yardım ne yazık ki kişilerin ölümüne ya da sakat kalmasına neden olmaktadır."

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Artuklu Üniversitesi, İlk Yardım, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de ilk yardım ve farkındalık eğitimi - Son Dakika


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