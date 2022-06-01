Mardin'de "İnançlar, Medeniyetler ve Sentez" resim sergisi - Son Dakika
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Mardin'de "İnançlar, Medeniyetler ve Sentez" resim sergisi

01.06.2022 13:45
Mardin'de "İnançlar, Medeniyetler ve Sentez" resim sergisi

Mardin'in Artuklu ilçesinde "İnançlar, Medeniyetler ve Sentez" resim sergisi açıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde "İnançlar, Medeniyetler ve Sentez" resim sergisi açıldı.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Mazıdağı ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Yedullah Önal tarafından açılan serginin açılış programına enstitü müdürü Metin Değer, Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktumur, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Artuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Az ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Değer ve davetliler katıldı.

Değer, yaptığı açıklamada, bir şehrin gelişmesinde ve tanınmasında sanatsal çalışmaların önemli olduğunu belirterek toplumsal ve kültürel çalışmalara ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Önal ise, eserlerine Mardin ile Mezopotamya'nın tarihi dokusunu ve gizemli yönlerini nakşettiğini vurguladı.

Serginin hayırlı olmasını dileyen Önal, "Bir sanatçı olarak çatışmadan değil sentezden yana bir tavırla yeni teknikler arayışına girdim ve her kesime hitap edecek eserler oluşturmaya çalıştım. Eserlerimde tarih, sevgi ve bir sanatçının esas görevi olan düşünce kapılarını açarak insanlara sanatın onarıcı ve yapıcı yönünü göstermeye çalıştım." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 'İnançlar, Medeniyetler ve Sentez' resim sergisi - Son Dakika


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