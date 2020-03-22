Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı - Son Dakika

Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı

6 saat önce

Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı (2)SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİMardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullanan sürücünün kimliğini...

Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı (2)

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullanan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin sürücüsünün Ramazan Karaaslan olduğunu belirledi. Ekipler, Selehaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde Ramazan Karaaslan'ı gözaltına alırken, kamyonet ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı

Kızıltepe, Mardin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: DHA

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