Mardin'de silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Mardin'de inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mardin'de inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın av tüfeği ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. ???????

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