Mardin'de İpek Yolu Masalı konseri

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İpek Yolu Masal konseri düzenlendi.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kurum müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Gençlik Daire Başkanlığının desteğiyle düzenlenen konserde, Türkçe, Arapça ve Kürtçe başta olmak üzere birçok dilde ezgiler seslendirildi.

Konsere katılan öğretmen ve aileleri sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde eğlendi.