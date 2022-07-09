Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı (2)

09.07.2022 00:10
Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı (2)

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİMardin'de, Irak plakalı cipin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan sürücü Ali Raşit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Mardin'de, Irak plakalı cipin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan sürücü Ali Raşit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Raşit'in, Irak'ın Kerkük kentinde tanınmış bir ailenin mensubu olduğu ve bir petrol rafinerisinde görev yaptığı öğrenildi. Ali Raşit'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.


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Kaynak: DHA

Mardin, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Irak plakalı cip, tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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