Mardin'de iş yeri denetimi - Son Dakika
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Mardin'de iş yeri denetimi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkalığı, yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkalığı, yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı dolayısıyla şehir genelinde hijyen denetimleri, gıda kontrolleri ve mekanları denetledi.

Ekipler, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre kendilerine verilen yetkilere göre satıştan kaçınma, fiyat etiketi gibi konularda da denetimlerini sürdürdü.

AVM'lerde vatandaşlara "Bilinçli Tüketici Rehberi" dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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